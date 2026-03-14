El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Lepe se prepara para experimentar un tiempo variado, con un predominio de cielos despejados a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más soleado, especialmente en las horas centrales. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables.
La temperatura máxima para hoy se prevé en torno a los 17 grados , alcanzándose alrededor del mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 13 grados hacia el final del día. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 72% por la mañana y podría llegar hasta un 87% en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h por la mañana, aumentando a 15 km/h en la tarde. Hacia el final del día, el viento podría alcanzar rachas de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la noche.
Los momentos más destacados del día serán el orto, que ocurrirá a las 07:42, y el ocaso, que se espera para las 19:34. Esto proporcionará a los leperos una buena cantidad de luz solar durante el día, lo que es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de marzo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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