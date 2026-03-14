El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente estables, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 04:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más agradables y secas hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de hasta 41 km/h entre las 13:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados a las 00:00 del día siguiente. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:30, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de las actividades que ofrece la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.