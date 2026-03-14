El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. A lo largo de la mañana, las nubes altas que se han registrado en el periodo inicial darán paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a media mañana, descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, antes de bajar a 16 grados por la noche. Este descenso en la temperatura es normal para esta época del año, y se recomienda a los ciudadanos que lleven consigo una chaqueta ligera si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 67% en la mañana, aumentando a un 88% hacia la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tardías del día. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Lebrija hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Esta brisa será más notable durante la tarde, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos pueden aprovechar este día para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar sus actividades cotidianas sin preocupaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.