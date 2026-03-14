El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, en Jaén, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 11 grados a las 03:00. La humedad relativa en estas horas oscila entre el 64% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán entre los 10 y 11 grados hasta las 10:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 79% a las 09:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad. A esta hora, la temperatura alcanzará los 11 grados, y la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 11:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán ligeras, con valores de 0.1 mm a las 15:00 y 0.6 mm a las 11:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 79% en las horas más cálidas.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A partir de las 16:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 18:00 se sitúe en torno a los 13 grados.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados hacia las 22:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas. La humedad relativa se estabilizará en torno al 65%, y el viento seguirá soplando del oeste, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas moderadas y un viento notable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.