El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de marzo de 2026, en Jaén, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 11 grados a las 03:00. La humedad relativa en estas horas oscila entre el 64% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán entre los 10 y 11 grados hasta las 10:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 79% a las 09:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad. A esta hora, la temperatura alcanzará los 11 grados, y la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 11:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa.
Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán ligeras, con valores de 0.1 mm a las 15:00 y 0.6 mm a las 11:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 79% en las horas más cálidas.
El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A partir de las 16:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 18:00 se sitúe en torno a los 13 grados.
Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados hacia las 22:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas. La humedad relativa se estabilizará en torno al 65%, y el viento seguirá soplando del oeste, aunque con menor intensidad.
En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas moderadas y un viento notable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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