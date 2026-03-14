El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes dispersas en la noche, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados durante las horas más cálidas, descendiendo a 13 grados por la tarde y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 58% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir después del ocaso, que se producirá a las 19:20.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza o en la ciudad.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar deporte, pasear por el campo o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar expuesto durante varias horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.