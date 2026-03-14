El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, llevando a un ambiente poco nuboso en las primeras horas del día. A partir del mediodía, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 13 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el viento y la posible sensación de frío.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo.

En resumen, Isla Cristina experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la brisa y la nubosidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.