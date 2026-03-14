El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo completamente despejado en las horas centrales del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y la luz solar será abundante.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a unos 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será cálido, las noches pueden ser frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera después del ocaso, que ocurrirá a las 19:34.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance un 88%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa. Los vientos del noroeste también podrían traer consigo un ligero aumento en la agitación del mar, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades náuticas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, explorar y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.