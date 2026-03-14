El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio notable. Aunque las primeras horas se caracterizan por un cielo despejado, a partir de la tarde se prevé un aumento en la nubosidad, con un predominio de nubes altas y cubiertas. Esto podría dar lugar a un ambiente más fresco, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer el sol.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h. A medida que avance el día, se anticipa que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente despejado por la mañana, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables. El viento del noroeste será notable, y no se esperan lluvias, lo que permitirá a los onubenses disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.