El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 17 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avance el día. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 14 grados, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente al caer la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas más frescas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 79% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescor sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde y al anochecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento si se planea realizar actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.

El orto se producirá a las 07:41, brindando a los habitantes de Huelva un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:33, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el cielo despejado ofrecerá vistas espectaculares.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar el día para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos, teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.