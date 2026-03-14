El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15 horas, donde se espera que llegue a los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más cómodo y menos pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y hacia la noche, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo lluvioso.

La puesta de sol se producirá a las 19:30, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la presencia de nubes altas, que podrían dar lugar a un atardecer pintoresco. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 18:00, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Dos Hermanas se perfila como mayormente soleado y ventoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se tornará más fresco al caer la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día propicio para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.