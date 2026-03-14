El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mañana y completamente despejado a lo largo de la tarde y la noche. Esta situación permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a primera hora de la mañana, descendiendo gradualmente a 15 grados hacia el final del día. Este descenso térmico es normal para esta época del año, pero se prevé que las temperaturas se mantengan agradables, lo que contribuirá a un ambiente confortable para los habitantes de la localidad.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles aumenten a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando un 85% hacia la noche. Aunque estos niveles de humedad son relativamente altos, no se prevén precipitaciones, ya que se espera que el día transcurra sin lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 16 km/h, y disminuirá a medida que avance el día. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

La salida del sol está programada para las 07:37, mientras que el ocaso se producirá a las 19:29, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con un ambiente soleado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.