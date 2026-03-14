El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 03:00, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89%.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 07:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 89%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 14 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados a las 16:00. La humedad relativa disminuirá, llegando a un 46% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 24 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. A las 19:00, se espera que la temperatura sea de 17 grados, y para las 21:00, bajará a 15 grados. La humedad relativa comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando un 59% a las 20:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas ni de mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.