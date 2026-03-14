El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, las nubes altas que se han registrado en el periodo anterior darán paso a un cielo poco nuboso, y posteriormente a un estado completamente despejado. Esto se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y el sol brillará con fuerza.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a unos 14 grados. Este rango térmico es bastante cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas se sientan más frescas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la tarde, se prevé una humedad del 56%, que aumentará a un 79% por la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer el sol, por lo que es aconsejable estar preparado para un cambio en la sensación térmica al anochecer.
En lo que respecta al viento, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Estas ráfagas de viento, aunque moderadas, aportarán una agradable frescura al ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se prevén rachas fuertes, lo que significa que no habrá inconvenientes para disfrutar de actividades al aire libre.
Por otro lado, la probabilidad de precipitación es nula, lo que asegura que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los ecijanos. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Écija, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.
En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la primavera que se aproxima, aprovechando al máximo las horas de luz, que se extenderán hasta el ocaso a las 19:25.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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