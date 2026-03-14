El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Coria del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa del noroeste que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 74%, pero disminuirá a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados , lo que hará que la tarde sea cálida y agradable. La brisa del noroeste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante.

Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 63% hacia la medianoche. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan lluvias, lo que permitirá que la noche sea tranquila y propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y nubes altas hará que el tiempo sea variado, pero en general, se espera un día placentero. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.