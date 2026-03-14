El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso durante la mañana, con una transición a un estado completamente despejado en las horas posteriores. Esto significa que los habitantes podrán disfrutar de un sol radiante, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados en las primeras horas, descendiendo gradualmente hasta los 15 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, perfecto para disfrutar de un día al exterior sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando a un 82% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescura sea más notable, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Coria del Río. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h, aumentando a 22 km/h en momentos puntuales. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y disminuyendo su velocidad a 15 km/h. Esta brisa suave puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o realizando actividades deportivas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.