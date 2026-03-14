El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la mañana y subiendo a 11 grados hacia las 8 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo se irá cubriendo gradualmente, pasando de poco nuboso a nuboso y finalmente a muy nuboso hacia el final de la jornada. A pesar de este aumento en la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor importante a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

La puesta de sol se producirá a las 19:25, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la intensidad del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.