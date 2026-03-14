El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo variado que invita a disfrutar de actividades al aire libre, aunque con algunas consideraciones. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán dominados por nubes altas, lo que puede dar un aspecto ligeramente cubierto al paisaje, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas de la tarde, con un incremento en la cantidad de nubes que podría generar un ambiente más fresco.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, proporcionando un inicio de jornada agradable. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, se anticipa un descenso gradual, llegando a los 13 grados hacia el final del día. Este cambio en la temperatura puede hacer que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando hasta un 76% en la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente más húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, las previsiones indican que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será seco y propicio para disfrutar de la ciudad.
El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables que irán disminuyendo hacia la tarde y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes, temperaturas moderadas y viento suave hará que sea un día ideal para disfrutar de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ambiente más fresco a medida que avance la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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