El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 03:00 y 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 46% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación más templada y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 16:00 y 17:00. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia si planean estar al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la localidad sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados a las 21:00. La nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en las últimas horas del día, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un cielo más nublado.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la nubosidad se instale por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.