El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado este 13 de marzo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. La ausencia de nubes promete un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a ascender desde los 18 grados centígrados en la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar hasta los 14 grados en las horas de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando ligeramente a un 69% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura podría ser más notable al caer la tarde y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El orto se producirá a las 07:38, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 19:29, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Castilleja de la Cuesta, ya que el tiempo será propicio para salir a caminar, hacer ejercicio o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo soleado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.