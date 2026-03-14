El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual. En las primeras horas, se mantendrá poco nuboso, pero a partir del mediodía, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Esto se traducirá en un cielo cubierto en las horas de la noche, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fresca y húmeda.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, hasta situarse en torno al 49% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante las horas más activas del día, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para paseos y eventos al exterior.

El orto se producirá a las 07:41, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:35, ofreciendo un atardecer que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo. En resumen, el día se perfila como uno ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.