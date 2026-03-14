El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo completamente despejado en las horas centrales del día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera que baje a 15 grados. Las temperaturas mínimas se registrarán en la noche, con valores que podrían descender hasta los 13 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cartaya se vistan en capas, ya que las diferencias de temperatura entre el día y la noche pueden ser notables.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% durante la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas siguientes. Por la tarde, el viento cambiará a dirección noroeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es aconsejable tener precaución si se realizan actividades en la playa o en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.