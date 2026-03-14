El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado hasta alrededor de las 10 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 18 grados . La humedad relativa, que se mantuvo alta durante la noche, comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 11 y las 15 horas, cuando se prevé que las nubes cubran parcialmente el sol. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Carmona realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables a pesar del aumento en los valores térmicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán rápidamente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte-noroeste aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.