El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para iniciar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a media tarde y bajando a 14 grados hacia la noche. Este descenso es normal para esta época del año, pero no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes y visitantes de Carmona.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando a un 75% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, aunque no se espera que sea incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y ventilado.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones en el día de hoy. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los cielos despejados y la ausencia de lluvia son una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de la gastronomía local o participar en actividades culturales en la ciudad.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.