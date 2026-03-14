El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente poco nubosas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar del aire libre o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con un cielo que se tornará más cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las temperaturas, que se mantendrán agradables. La puesta de sol está programada para las 19:30 horas, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo visual con los colores del ocaso.

En resumen, el día en Camas se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo antes de que la nubosidad aumente hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.