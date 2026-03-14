El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento en la temperatura a medida que avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 18 grados, proporcionando un inicio cálido y cómodo para los habitantes de la localidad. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar hasta los 14 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén condiciones extremas que puedan afectar el disfrute de los ciudadanos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondan entre el 64% y el 68%. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante llevadera, lo que permitirá a los residentes disfrutar de paseos y actividades sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h. Este viento suave proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca y placentera. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que mantendrá un ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias también contribuirá a un ambiente más seco, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de alergias estacionales.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.