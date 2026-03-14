El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente cubiertas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A partir de las 11:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

El viento soplará del sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste y noroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, aunque mejorará a medida que avance la jornada. A pesar de la nubosidad, no se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la tarde y noche, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras hacia la noche. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad, teniendo en cuenta las condiciones de viento y temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.