El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, ofreciendo un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé un aumento a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando hasta un 72% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente a 9 km/h en algunos momentos. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo el día. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico, pero en general, se anticipa un día placentero y soleado en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.