El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente con nubes, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Las condiciones meteorológicas indicarán un cielo cubierto hacia la noche, con una temperatura que descenderá a 16 grados al caer el sol. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y bajando a un 61% por la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde y noche. La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que asegura un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y temperaturas agradables. El viento será notable, especialmente en las horas centrales del día, y no se esperan lluvias. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.