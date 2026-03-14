El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las primeras horas de la mañana, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que augura un día seco y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 18 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 18 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 15 grados. Este rango térmico sugiere un tiempo templado, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance un 87%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Estos vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento también sugiere que se podrían sentir ráfagas más frescas en las zonas abiertas, lo que puede ser un alivio en el ambiente templado.

El orto se producirá a las 07:37, brindando un hermoso amanecer que los habitantes podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso se espera para las 19:29, lo que permitirá que la jornada se extienda con luz natural durante varias horas, ideal para actividades familiares o encuentros sociales al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.