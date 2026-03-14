El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente, ya que se anticipa un aumento en la nubosidad. Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan chubascos ni tormentas en la zona.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 90%. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 19:30, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que la nubosidad aumente por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.