El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un sol radiante que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados, que irán descendiendo ligeramente a medida que avance el día. Para la tarde, se anticipa que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al exterior. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 70% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 23 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y alcanzando rachas de hasta 14 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% para el día de hoy. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:38, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:29, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Bormujos hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.