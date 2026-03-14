El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera disminución a 11 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados entre las 4 y las 7 de la mañana. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que oscilarán entre el 87% y el 89%, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso a medida que el día progrese.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 5 y 6 de la tarde. El cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los habitantes de Bailén disfruten de un cielo estrellado. La humedad comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.