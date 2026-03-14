El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 17 grados , lo que resulta bastante cómodo para realizar actividades matutinas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados en la tarde y bajando a 14 grados por la noche. Este descenso es normal para la época del año, pero no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando a un 71% durante la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre en horas nocturnas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 8 y 15 km/h. Esta brisa será suave y no se espera que cause molestias, sino que más bien contribuirá a la frescura del ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones en la jornada de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar expuesto durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.