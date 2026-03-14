El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando mínimas de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y aumentando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a poco nuboso y finalmente a cubierto. Este cambio en el estado del cielo se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las precipitaciones serán escasas, se prevé que se registren alrededor de 0.1 mm de lluvia en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 42 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados . La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad y la posibilidad de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

En resumen, Baeza experimentará un día variable, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente más nublado y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras y tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.