El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 74% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Baeza pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven una chaqueta ligera para combatir el viento.

A medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 19:19, el cielo seguirá mostrando un aspecto despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. La visibilidad será óptima, lo que hará que el paisaje de Baeza se vea aún más atractivo. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones contribuirá a que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.