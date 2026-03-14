El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Baena se despertará con un tiempo mayormente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se traduce en una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas, cuando la temperatura será más baja.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 30% de que se registren algunas gotas entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, por lo que no se anticipan inconvenientes mayores. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución si se encuentran al aire libre, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:23, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para un tiempo variable a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.