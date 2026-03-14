El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado en su mayoría, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando mínimas de 13 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante las horas más ventosas, se podrían registrar rachas de hasta 24 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 07:31, brindando un hermoso amanecer que invita a comenzar el día con energía. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 19:22, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día despejado y fresco, sin preocupaciones de lluvia. Con temperaturas agradables y un viento suave, es un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.