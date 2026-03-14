El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso y, en su mayoría, despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre.
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.
La humedad relativa también irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando un 84% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula para hoy, lo que garantiza un día seco y soleado.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a los 24 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas, pero no se espera que cause inconvenientes significativos.
Los amaneceres en Arahal son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:35. La puesta de sol, por su parte, se producirá a las 19:27, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que deseen disfrutar del final del día. En resumen, el tiempo de hoy en Arahal se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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