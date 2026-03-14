El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque sin llegar a ser completamente nublado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un paseo por el centro de Andújar o en sus alrededores, donde la naturaleza comienza a despertar con la llegada de la primavera. Las temperaturas agradables y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y un viento moderado. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 12°C, por lo que se sugiere abrigarse un poco si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.