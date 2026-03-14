El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 17 grados durante la jornada, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados por la tarde y bajando a 13 grados en las horas nocturnas. Este descenso es normal para la época del año, pero no se prevén cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que oscile entre el 64% y el 75% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% para hoy. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de entre 6 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio en un día soleado, contribuyendo a una sensación de frescura.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Los habitantes de la ciudad pueden planificar actividades al aire libre con la tranquilidad de que el tiempo será favorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.