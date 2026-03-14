El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 17 grados , lo que resulta ideal para quienes planean salir a caminar o realizar actividades deportivas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a media tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día. Este descenso es normal para la época del año, pero no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes y visitantes de Almonte. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 72% y el 78% durante el día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h en la mañana, aumentando a 14 km/h por la tarde. Hacia el final del día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste a una velocidad de 15 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, es recomendable que quienes estén al aire libre tomen precauciones, especialmente si están en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 07:39, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:31, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.