El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 94% y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que se intensificará hacia la noche. Las nubes altas y el cielo cubierto dominarán el panorama, lo que podría afectar la visibilidad y la percepción del calor. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento será un factor notable en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento, especialmente si planean estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a unos 16 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:34, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día sin lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de cielos despejados por la mañana y nubosidad creciente por la tarde sugiere que será un día ideal para actividades diurnas, pero se aconseja estar preparados para el cambio en las condiciones climáticas a medida que se acerque la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.