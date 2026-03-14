El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y que las temperaturas comiencen a ascender.

La temperatura actual se sitúa en torno a los 17 grados , alcanzando un máximo de 22 grados a lo largo de la jornada. Este incremento en la temperatura será más notable durante las horas centrales del día, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al exterior, ya sea pasear por el parque o disfrutar de una comida en una terraza. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, llegando a los 13 grados por la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que rondan el 78% en la mañana y que podrían aumentar hasta un 89% en la noche, es recomendable que los habitantes de Aljaraque se vistan en capas, permitiendo adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste con una velocidad de hasta 14 km/h, aumentando a 22 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas, alcanzando hasta 24 km/h en ciertos momentos de la tarde.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y cálido, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un ambiente primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.