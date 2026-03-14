El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de marzo de 2026, La Algaba se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde.
El cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el mediodía, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. A partir de la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nuboso, pero las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de un paseo o una reunión familiar en el exterior.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento moderado proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que caiga la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer el sol.
La puesta de sol está prevista para las 19:30, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de mayor frescura por la noche. Sin embargo, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche.
En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre, desde paseos por el parque hasta encuentros sociales en terrazas y jardines.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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