El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

La jornada del 13 de marzo de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una transición hacia un estado completamente despejado a medida que avancen las horas. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que la visibilidad sea excelente y las condiciones sean propicias para disfrutar del entorno natural.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda hasta los 14 grados. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será cálido, las noches pueden ser frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 19:29.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se mantenga en torno al 60% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente hacia la noche, alcanzando un 67% en las horas posteriores al ocaso. Esto podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada al caer la noche.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 13 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán los 7 km/h hacia la noche. Este viento suave contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas diurnas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para paseos, deportes o reuniones al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas.

En resumen, el 13 de marzo de 2026 será un día mayormente soleado en La Algaba, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.