El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 7 y las 13 horas, alcanzando el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga más estable.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 11 y las 12 horas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al momento de vestirse. Las rachas de viento también podrían ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias se disipen, dejando un ambiente más tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inestabilidad, terminará con un cielo más sereno. En resumen, se recomienda estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.