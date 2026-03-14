El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, favoreciendo la entrada de luz solar y contribuyendo a un aumento en la temperatura. Se espera que la máxima alcance los 12 grados centígrados, lo que resulta bastante cómodo para realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados por la tarde. Este descenso es normal para la época del año, pero no se prevén cambios drásticos que puedan afectar el bienestar de los habitantes. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se incrementará hasta un 69% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco.

En cuanto a la humedad, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y aumentando gradualmente. Esto es típico en esta época del año, y aunque puede generar una ligera sensación de frescor, no se espera que cause incomodidad significativa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente durante las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el pronóstico para hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 07:29, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:21, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.