El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso hasta alrededor de las 5 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Alcalá podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 20 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 60% al 43% a lo largo del día. Esto hará que el ambiente sea más cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que podría llegar a ser mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un cielo más cubierto.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un inicio despejado, temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad hacia la tarde y noche, sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.