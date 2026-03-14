El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una transición hacia un estado completamente despejado en las horas centrales del día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y la luz solar se hará presente.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados durante la mañana, pero irá disminuyendo hasta llegar a los 15 grados en las horas de la tarde. Este ligero descenso puede ser percibido como fresco, especialmente para aquellos que planeen estar fuera durante la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, los niveles de humedad se situarán en torno al 63% por la mañana, aumentando progresivamente hasta alcanzar el 80% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada, especialmente en las horas de mayor humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento también será un factor a considerar. Se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 16 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 24 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de un viento suave y un aumento en la humedad hacia la tarde sugiere que, aunque el día comenzará cálido, se tornará más fresco conforme avance.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.