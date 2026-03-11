El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir de casa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

A lo largo del día, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento se calme un poco, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . La humedad comenzará a descender, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:26, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque despejado, podría mostrar algunas tonalidades cálidas al caer el sol. La noche se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.